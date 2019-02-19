РИАМО - 19 фев. В Раменском полицейские расследуют кражу автомобиля у женщины, ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне днем в дежурную часть отделения полиции обратилась женщина 1980 года рождения с заявлением о том, что от ее дома в Раменском неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль марки Mazda CX-5 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.