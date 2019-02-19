РИАМО – 19 фев. Государственная дума на пленарном заседании приняла правительственный закон, запрещающий военнослужащим размещать в Интернете и СМИ информацию, раскрывающую их служебную деятельность и ведомственную принадлежность, передает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Законопроект был инициирован министерством обороны и внесен на рассмотрение правительством РФ. Авторы проекта закона указывали, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других стран, а также для террористических организаций. К такому выводу они пришли по результатам анализа деятельности Вооруженных сил РФ и других войск, в том числе в ходе их действия в Сирии», – отмечается в сообщении.

Документ запрещает российским военнослужащим рассказывать о службе в СМИ и Интернете.

Военным теперь нельзя публиковать информацию, фото и видео, геоданные о себе и служебной деятельности, которые позволяют раскрыть их ведомственную принадлежность, получить данные о деятельности воинских частей, организаций и подразделений.

При этом за нарушение запрета военнослужащим независимо от должности и звания грозит дисциплинарная ответственность. Военного-контрактника за подобный проступок могут и вовсе уволить со службы.

Замминистра обороны РФ Николай Панко отметил, что жен военнослужащих запрет на распространение информации не касается.