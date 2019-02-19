РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске прошла экологическая акция «Накормим бездомных животных вместе», в ходе которой школьники и их родители собрали более 2,5 тонн корма для приюта животных, сообщается на сайте администрации горокруга.

Экологическое мероприятие, направленное на решение проблемы помощи бездомным животным, прошло в общеобразовательных организациях городского округа Подольск.

«Школьники и их родители приняли участие в экологической акции «Накормим бездомных животных вместе». В ходе акции было собрано более 2,5 тонны корма, который был передан в Подольский центр реабилитации временно бездомных животных «Юна», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 по 13 февраля в образовательных организациях горокруга прошел творческий конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили!». В общей сложности на нем дети представили более 250 работ.