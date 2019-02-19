РИАМО - 19 фев. Пожарные потушили возгорание в подмосковном Ступине, в результате инцидента пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В ночь на вторник в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Ступино, СНТ «Севастополь».

«03:10 ликвидация. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 9 человек», - отмечается в материале.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 27 пожаров, в них были спасены 16 человек.