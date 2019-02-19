РИАМО - 19 фев. В Москве на Большой Академической улице произошло загорание в автобусе, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«На Большой Академической улице в районе дома 6/1 происходило загорание автобуса на площади один квадратный метр. Ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Информации о пострадавших не поступало», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.