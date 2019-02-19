РИАМО - 19 фев. Неизвестные с ножом ограбили мужчину в Щелкове, сумма ущерба составила свыше 60 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне днем в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1987 года рождения с заявлением о том, что в Щелкове на улице Новая Фабрика неизвестные, угрожая предметом похожим на нож, открыто похитили у него денежные средства в размере 33 тысяч рублей, мобильный телефон. Сумма ущерба - 61 тысяча рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1991 года рождения. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый задержан.