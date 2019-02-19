РИАМО - 19 фев. Подмосковные полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в вымогательстве 4 миллионов рублей у 30-летней местной жительницы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 2016 году женщина начала общаться на сайте знакомств с мужчиной, который впоследствии стал требовать у нее денежные средства за нераспространение ее фотографий и видео интимного характера в интернете», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По подозрению в совершении противоправного деяния установлен и задержан ранее судимый 28-летний житель Ногинска. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Мужчину поместили под подписку о невыезде.