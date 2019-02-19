РИАМО - 19 фев. Пожар произошел в квартире дома на Парковой улице в подмосковном Щелкове, возгорание тушат 19 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:15 поступило сообщение о пожаре в квартире в Щелкове, улица Парковая, дом 3. К тушению привлекли пять единиц техники и 19 человек», – говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 27 пожаров, в них были спасены 16 человек.