РИАМО - 19 фев. В подмосковном Серпухове перед судом предстанет бывший участковый уполномоченный, обвиняемый в халатности, повлекшей смерть девочки, расследование уголовного дела в отношении него завершено, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия, 6 июня 2017 года участковый должен был проверить факт обращения местной жительницы о совершении жителем Серпухова Александром Семиным в отношении ее дочери противоправных действий сексуального характера. Однако полицейский 4 июля 2017 года отказал в возбуждении уголовного дела. В отношении Семина не было осуществлено уголовное преследование, это обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности. В итоге в ночь с 22 на 23 июля 2018 года он убил 5-летнюю девочку, которая пропала с детской площадки возле дома в Серпухове.

«Следователем следственного отдела по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское», обвиняемого в халатности, повлекшей смерть ребенка (часть 2 статья 293 УК РФ)», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий .

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В то же время расследование уголовного дела в отношении Семина продолжается. Его, в том числе, обвиняют в убийстве малолетнего ребенка, в изнасиловании малолетней.

В настоящее время Семин помещен в психиатрическую больницу в связи с нахождением в реактивном состоянии (психическое состояние, отражающее содержание психической травмы). До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей.