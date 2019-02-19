РИАМО - 19 фев. Содержащийся в столичном СИЗО «Бутырка» футболист Александр Кокорин до сих пор не получил лечения травмированного колена, сообщил РИАМО во вторник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

На заседании в Тверском районном суде Москвы 6 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что в СИЗО его клиент станет инвалидом, если не ему не будут лечить травму колена.

«Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева держит ситуацию на контроле. Ему (Кокорину – ред.) обещали, что врач, специализирующийся на его травме, посетит его, что ему будет организован процесс реабилитации. Это обещали уже давно, но пока он этого не получает. Но я думаю, что в ближайшее время эта ситуация будет разрешена. Я надеюсь, что в ближайшее время врач, специализирующийся на его травме, будет допущен к нему», - сказал Мельников.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд продлил арест всем четверым фигурантам до 8 апреля. Адвокаты подали апелляцию. Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб пройдет 25 февраля в Московском городском суде.