РИАМО - 19 фев. Застолье друзей в Клину закончилось поножовщиной, пострадавшего госпитализировали с ножевым ранение шеи, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Так, 15 февраля из квартиры на улице Менделеева в Клину бригадой скорой помощи с ножевым ранением шеи в больницу доставили и госпитализировали мужчину 1987 года рождения, через трое суток медики уточнили диагноз пострадавшему - проникающее ножевое ранение шеи.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по Московской области хозяин квартиры 1992 года рождения, который в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре пытался умышленно причинить смерть пострадавшему», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.