РИАМО - 19 фев. Издание Business Insider представило список 20 лучших в мире смартфонов, возглавил рейтинг OnePlus 6T китайского производства, пишет во вторник Федеральное агентство новостей.

«Лидером рейтинга стал китайский OnePlus 6T. Первое место ему присудили за современный дизайн, отличную камеру, мощный аккумулятор и быструю работу приложений. Еще одним преимуществом стала выгодная цена. Вторая строчка топ-20 досталась iPhone XR, третье место поделили Google Pixel 3 и Pixel 3 XL», – говорится в сообщении.

Кроме того, в число лучших смартфонов мира попали пять гаджетов Samsung: Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

Также в двадцатке iPhone 7 Plus, 8 и 8 Plus, iPhone X, XS и XS Max. Попали в список лучших и смартфоны от Motorola: Moto Z3 и Мото G6.