РИАМО - 19 фев. За прошедшую неделю на 8% вырос показатель управляющих компаний Подмосковья по решению жалоб жителей на портале «Добродел», при этом больше всего жаловались на УК «Жилищник» в Химках, сообщил во вторник министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«На 8% больше управляющие компании за прошлую неделю стали решать проблемы по жалобам на портале «Добродел», - сказал Рымар в ходе заседания правительства Московской области.

Он заметил, что за прошлую неделю было получено более 14 тысяч жалоб от жителей на портале «Добродел», из них 60% относятся к некачественной деятельности управляющих компаний. Жалобы связаны, в том числе, с протечкой кровли, наледью и сосульками на кровле, ненадлежащим состоянием подъездов и лифтов, неисправностью дверей в местах общественного пользования.

«Больше всего жители пожаловались на управляющую компанию МУП «Жилищник» в Химках, на втором месте у нас оказался «ПИК-комфорт». Больше всего жалоб на них поступает из Красногорска, Лобни, Богородского городского округа, Люберец и Мытищ. На третьем месте – «Объединенная дирекция ЖКХ» в Пушкинском районе», - добавил Рымар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что только лучшие управляющие компании должны работать в регионе, для этого созданы все необходимые условия, в том числе законодательная и нормативная база.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.