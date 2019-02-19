РИАМО - 19 фев. Благодаря историческому матчу с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева у всех заключенных в столичном СИЗО «Бутырка» теперь есть возможность регулярно играть в футбол, сообщил РИАМО во вторник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Четырнадцатого февраля Мамаев принял участие в историческом матче в «Бутырке» между «оранжевыми» и «зелеными» командами. Хавбек «Краснодара» сыграл по тайму за каждую из команд и забил семь мячей.

«В СИЗО-2 УФСИН по городу Москве на регулярной основе работает прогулочный дворик. И Павел Мамаев, и обвиняемые из других камер так же будут выходить во дворик и играть там. Соответственно, Павел тоже будет регулярно играть. Раньше такой возможности не было. Но теперь надеемся, что этот опыт переймут в регионах», - сказал Мельников.

Он добавил, что в день на прогулку в «Бутырке» будут выводить арестантов из 3-5 камер, которые смогут играть в футбол.

«Благодаря активным видам спорта человек становится более социализированным. Ведь даже если человек виноват в преступлении, он должен выйти здоровым, исправившимся и стать частью общества», - подчеркнул Мельников.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд продлил арест всем четверым фигурантам до 8 апреля. Адвокаты подали апелляцию. Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб пройдет 25 февраля в Московском городском суде.