РИАМО - 19 фев. Пассажиропоток на трех линиях метрополитена и на Московском центральном кольце вырос в связи с закрытием участка «красной» ветки столичной подземки, благодаря использованию альтернативных маршрутов удалось избежать больших нагрузок на станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы метро.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

«В связи с закрытием пяти станций Сокольнической линии вырос пассажиропоток на станциях Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий и МЦК. Наибольший прирост пассажиров получили станции, которые находятся в зоне закрытого участка Сокольнической линии: «Бульвар Рокоссовского», «Локомотив», «Ботанический сад» и «Измайлово» Московского центрального кольца и станции метро «Семеновская», «Щелковская», «Электрозаводская» и «Ботанический сад», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 18 февраля станцией «Бульвар Рокоссовского» воспользовалось в три раза больше пассажиров, чем в этот же день прошлого года, станцией «Локомотив» – в два раза больше.

«Пассажиропоток станции «Измайлово» МЦК в понедельник составил свыше 15 тысяч пассажиров, что на 4,8 тысячи больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более чем на 5 тысяч вырос пассажиропоток на станции «Ботанический сад» МЦК», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что увеличилось количество пассажиров на станциях Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской и Калининской линий метро. Станцией «Щелковская» воспользовались на 5 тысяч больше пассажиров, чем 18 февраля прошлого года, станцией «Семеновская» - на 9 тысяч больше.

«Метрополитен благодарит пассажиров за использование альтернативных маршрутов. Благодаря этому удалось избежать больших нагрузок на станции «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий», - добавил сотрудник пресс-службы.

О временном закрытии станций метро пассажиров заранее проинформировали более 2,4 тысячи плакатов в метро и на МЦК, рядом с закрытыми станциями установлено порядка 200 навигационных стоек, около 100 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров помогают построить оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов.

Для пассажиров работают восемь мобильных касс, где можно купить билет на одну поездку. Между станциями «Комсомольская» и «Черкизовская» ходят бесплатные автобусы «КМ» с интервалом 1 минута, и бесплатно работает трамвай №13 с интервалом движения до 5 минут.