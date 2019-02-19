РИАМО - 19 фев. В Коломенском округе Подмосковья во время оказания медицинской помощи скончалась супружеская пара, по предварительным данным, причиной могло стать отравление неизвестным веществом, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Восемнадцатого февраля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов деревни Семибратское Коломенского городского округа при оказании медицинской помощи скончались два человека. Установлено, что погибшими являются местные жители: 40-летний мужчина и его 40-летняя супруга», — говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным эксперта, причиной смерти супружеской пары является отравление неизвестным веществом.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты бутылки из-под спиртосодержащей и незамерзающей жидкости.

В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти людей.