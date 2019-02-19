РИАМО - 19 фев. Столичная полиция проверяет информацию о продаже поддельных часов Rolex за 645 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 18 февраля в ОМВД России по Басманному району города Москвы обратился мужчина 1984 года рождения.

«Он заявил о том, что 24 августа 2018 года приобрел наручные часы известной торговой марки Rolex у неизвестного ранее гражданина в кафе в Нижнем Сусальном переулке. За покупку часов мужчина передал продавцу денежную сумму в размере 645 тысяч рублей, спустя время он показал их специалисту по часам, который сказал, что это подделка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению столичная полиция проводит проверку.