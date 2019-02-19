РИАМО - 19 фев. Торговый центр (ТЦ) «Атриум» на Земляном валу в Москве работает в штатном режиме, информация об эвакуации посетителей и сообщении о бомбе не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник представитель ТЦ.

По данным ряда СМИ, во вторник утром угроза о взрыве поступила в адрес торгового центра «Атриум» на Земляном валу.

«Сегодня все работает в штатном режиме. Про эвакуацию и о минировании даже не слышали. Работаем как обычно с 10 до 23 часов», - сказал собеседник агентства.