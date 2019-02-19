РИАМО - 19 фев. В 2019 году на территории Подмосковья по губернаторской программе планируется установить не менее 246 современных детских игровых площадок, еще свыше 1,3 тысячи таких объектов будет установлено и модернизировано в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В настоящее время на основании обращений жителей формируются адресные списки для установки новых детских площадок.

«Эскизные проекты новых детских площадок в обязательном порядке согласовываются с жителями. На выбор им предоставляется несколько тематик игровых городков. Новые детские игровые площадки рассчитаны на детей различных возрастных категорий. Они устанавливаются с учетом современных требований к безопасности», - отмечается в материале.

Все игровые площадки оборудуются специальным ударопоглощающим резиновым покрытием, удобными и интересными игровыми элементами. Также на них устанавливается наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

«За последние шесть лет в Подмосковье уже установлено и модернизировано порядка 6,9 тысячи детских площадок, включая 772 новые детские площадки, установленные по губернаторской программе», - отметил Пестов.