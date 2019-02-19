РИАМО - 19 фев. Сотрудники «Воскресенских минеральных удобрений» провели урок для учеников третьих классов школы №17, посвященный экологии, на уроке также были представлены две серии анимационного фильма про Степана Колбочкина, ставшего собирательным образом воскресенского химика, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Воскресенские химики вместе с мультгероем Колбочкиным провели для учащихся третьих классов школы №17 необычный урок, который превратился в увлекательную викторину с вопросами по безопасности, экологии и химии. Как продлить жизнь деревьев и действовать в экстренных ситуациях, какие химические вещества используются в быту – интересные и разнообразные вопросы не вызывали особых затруднений у школьников, а правильные ответы поощрялись специальными призами от химкомбината», — говорится в сообщении.

На уроке также были представлены две серии анимационного фильма про Степана Колбочкина, ставшего собирательным образом воскресенского химика. В увлекательной и доступной форме он рассказывает о предприятии и сотрудниках, производственной и природоохранной деятельности.

«Новый талисман химкомбината Колбочкин – узнаваемый персонаж среди детей и взрослых Воскресенска: он уже стал героем молодежного фестиваля «Краски лета», побывал на встрече с губернатором в рамках молодежного слета «Я - гражданин Подмосковья», выступил организатором и ведущим химического шоу в День знаний. На протяжении учебного года мультгерой проводит уроки экологии и викторины, воспитывает бережное отношение к природе и знакомит с основами удивительной науки – химии», — добавляется в сообщении.

Как отметила заместитель генерального директора химкомбината по связям с общественностью Ирина Филатова, любой материал усваивается лучше, если его преподнести в игровой форме.

«Поэтому для обсуждения с младшими школьниками таких серьезных тем, как экология, промбезопасность, защита окружающей среды, мы прибегаем к помощи нашего всезнайки – Степана Колбочкина. Анимационный фильм про него рассчитан на детей, которые еще не приступили к изучению химии и краеведению, но с удовольствием вместе с мультгероем путешествуют по химкомбинату и узнают много нового», — пояснила Филатова.

Она добавила, что в рамках мультпроекта запланировано создание новых серий, равно как и уроки с Колбочкиным.