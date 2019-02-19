РИАМО - 19 фев. В Подмосковье в первый класс уже зачислено свыше 55 тысяч детей, запись стартовала 1 февраля, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.
По ее словам, до конца июня родители первоклассников могут записать детей в школы по территориальному признаку, а с 1 июля при наличии свободных мест – в любую понравившуюся школу.
«Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители. Процедура осуществляется через региональный портал госуслуг, она довольно проста и понятна. Мы держим на особом контроле вопрос с подачей заявлений, важно, чтобы у родителей не возникало сложностей с записью. После прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов, сделать это следует в течение трех рабочих дней», – отметила Забралова.
Запись в первый класс стартовала в Подмосковье 1 февраля.
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