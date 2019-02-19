РИАМО - 19 фев. Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после скандала с главным редактором передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером отправляется в Калифорнию на проведение мастер-класса и презентации своей новой книги для детей, сообщает «Московский комсомолец».

Между магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и главным редактором «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером произошел конфликт, в котором стороны обвинили друг друга в подкупе и раскрытии списка вопросов в игре «Кто хочет стать миллионером?».

«Презентация книги состоится, <…> ее и не думали отменять. <…> Поймите, это презентация детской книжки, мероприятие было запланировано заранее. Такие вещи нельзя так просто взять и отменить», – отметили организаторы мероприятия.

Вход на презентацию от 5 долларов с человека, книга стоит 20 долларов вместе с автографом автора.

Детская книга Александра Друзья называется «Эня, Томас и другие». В сборник также вошли и стихи знатока. Несмотря на то, что книга рассчитана на детей от 1 года до 10 лет, встреча планируется для взрослой аудитории.

Второе мероприятие, в котором примет участие Александр Друзь, – мастер-класс. Место проведения – Калифорния. В анонсе указано: «Поговорим о четырех краеугольных ценностях и установках, которые определяют систему воспитания детей в нашей семье. А также разберем наиболее распространенные мифы и заблуждения, связанные с вопросами воспитания. Продолжать беседу будем традиционно за чаем после лекции».

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