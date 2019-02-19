РИАМО - 19 фев. Столичный парк «Зарядье» эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сейчас на месте работают представители спецслужб и кинологи с собаками, сообщил РИАМО представитель пресс-службы парка.

«На данный момент парк закрыт. Посетителей не пускают, всех сотрудников эвакуировали. На территории работают кинологи, ищут взрывчатое вещество», - сказал собеседник агентства.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.