РИАМО - 19 фев. В Троицком и Новомосковском округах активно вводятся в эксплуатацию объекты жилой недвижимости, с начала 2019 года уже ввели почти 170 тысяч квадратных метров жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«С начала года ввели 167 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 10% от нашего годового плана», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его мнению, несмотря на то, что спрос на жилье в новостройках ТиНАО продолжает оставаться стабильно высоким, дефицита нет.

«Сейчас в новой Москве одновременно экспонируется порядка 8 тысяч квартир общей площадью около 450 тысяч квадратных метров. Это наши обычные показатели», – уточнил он.

Также глава департамента добавил, что параллельно со строительством жилья продолжают активно развивать на новых территориях и социальную инфраструктуру.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина это для нас непреложный приоритет. В ближайший месяц планируем завершить строительство двух школ и детского сада. Таким объектам уделяем особое внимание как с точки зрения комфорта детей, так и с точки зрения соблюдения параметров безопасности при выборе строительных материалов и оборудования», – дополнил Жидкин

Всего в 2019 году в ТиНАО запланирован ввод 1,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.