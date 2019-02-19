РИАМО - 19 фев. Более 30 объектов здравоохранения планируют ввести в строй в Подмосковье в текущем году, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

«В 2019 году мы полностью завершим строительство всех объектов, начатых в предыдущие годы. Это поликлиники в Химках и Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове, больница в Дубне, а также 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2019 году планируется ввести 33 объекта здравоохранения», - сказал Тагиев.

Он отметил, что среди приоритетных объектов - лечебный корпус на 190 коек в Дубне, ввод которого планируется на июнь. Детскую поликлинику на 200 посещений в смену в Химках планируют завершить в ноябре. В программу также включено строительство поликлиники на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки Коломенского городского округа.

Тагиев добавил, что в декабре в Мытищах планируется ввести в строй комплексную поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 260 и 260 посещений соответственно.

«В рамках реализации национальных проектов в этом году мы завершим проектирование нового стационара и хирургического корпуса онкодиспансера в Балашихе и многопрофильной клиники «Балашихинская центральная районная больница», чтобы приступить к строительству объектов в начале 2020 года», - уточнил Тагиев.