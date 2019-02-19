РИАМО - 19 фев. Жители Московской области стали отправлять меньше жалоб на вывоз бытовых отходов на портал «Добродел», по-прежнему в топе жалобы на нарушение правил уборки от снега и наледи, сообщил во вторник министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Во вторник в Красногорске проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева.

«Хочу отметить, что на прошлом отчетном периоде была проблема, связанная с вывозом бытовых отходов, сейчас она ушла из топа», – сказал Рымар в ходе заседания правительства Подмосковья.

Он отметил, что по-прежнему в топе продолжает находиться категория, которая связана с нарушением правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда.

По его словам, городские округа Красногорск, Балашиха и Щелково с населением более 200 тысяч человек находятся в лидерах по количеству жалоб на некачественную уборку территории от снега и наледи.

«Если мы посмотрим на муниципалитеты средние с населением от 100 до 200 тысяч, то мы видим, что у нас в лидерах Долгопрудный городской округ и Пушкинский муниципальный район, которые более четырех недель подряд находятся в «красной» зоне», – заявил Рымар.

Он уточнил, что среди небольших муниципалитетов с населением менее 100 тысяч человек аутсайдером является Лобня, которая также более четырех недель находится в топе по жалобам на портале «Добродел».

«Появились новые категории, связанные с освещением, с размещением незаконных информационных материалов и с отловом безнадзорных собак и кошек», – добавил Рымар.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.