РИАМО - 19 фев. С вводом в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиропоток на станциях «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий Московского метрополитена снизится как минимум на 10%, сообщил РИАМО во вторник первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«С вводом в эксплуатацию БКЛ пассажиропоток перераспределится с «Комсомольской» как минимум на 10%. Это та часть пассажиров, которая сейчас едет от станций «Бульвар Рокоссовского», «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники» и «Красносельская» и делает пересадку на «Комсомольскую» Кольцевой линии», - сказал Латыпов.

Он уточнил, что с открытием станции «Стромынка» Большой кольцевой линии пассажиры будут делать пересадку на станции «Сокольники», не доезжая центра, экономя при этом от 9 до 15 минут.

«Сейчас, например, у пассажиров «Красносельской» время в пути до станции «Семеновская» занимает более 20 минут. С открытием БКЛ время в пути сократится до 15 минут. На столько же сократится время в пути у пассажиров, которые начнут ездить с пересадкой на БКЛ от «Преображенской площади» на станции северного участка Люблинско-Дмитровской линии», - добавил Латыпов.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.