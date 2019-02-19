РИАМО - 19 фев. Порядка 100 новых социальных объектов планируют ввести в строй в Подмосковье в текущем году, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, она касается социальных объектов. В прошлом году мы сдали порядка 110-115 объектов, примерно таким же темпом мы будем двигаться в этом году. Задача - провести все необходимы процедуры, подготовку, торги, выход на площадку», - сказал Воробьев.

Губернатор также поручил властям выполнить все необходимые для строительства процедуры в срок.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев сообщил, что в Подмосковье реализуется самая большая в стране программа по строительству школ. В 2019 году планируется начать строительство 69 школ. Кроме того, в этом году в регионе намерены открыть 11 новых объектов культуры.