РИАМО - 19 фев. Жители двух аварийных домов в подмосковных Бронницах переедут в новостройки в текущем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.

«Расселим два многоквартирных дома, признанных аварийными: на улице Московской, дом №67 и в Пожарном проезде, дом №6. В ближайшее время планируем расселение восьми семей из дома №67 на Московской в многоквартирный жилой дом в микрорайоне Южный-1. В течение года также расселим дом в Пожарном проезде», - сказал Неволин.

Он подчеркнул, что в Бронницах строить жилье для переселенцев непросто.

«Учитывая маленькую площадь нашей территории и ограничения на строительство жилья вблизи аэропортов «Жуковский» и «Домодедово», это хорошие цифры. Можно даже сказать, наша маленькая победа», - отметил глава.

Ранее представитель пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области сообщил, что после 2020 года в программу по расселению аварийного жилищного фонда в Подмосковье могут войти более 180 тысяч квадратных метров жилья.