РИАМО - 19 фев. Более 155 миллиардов рублей намерены направить на строительство социальных объектов в Подмосковье до 2027 года, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, в 2018 году Подмосковье было и остается лидером по бюджетному строительству объектов социальной инфраструктуры среди субъектов Российской Федерации. За счет бюджетных источников введено 111 социальных объектов общей стоимостью 13 миллиардов рублей. Среди них шесть поликлиник, 66 фельдшерско-акушерских пунктов в 27 муниципалитетах, пять школ, девять тренировочных площадок для команд чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и 9 ФОКов по губернаторской программе «Строительство 50 ФОКов».

«Что касается программы 2019 года, хочу подробно доложить о планах. В текущем году мы не снижаем темп. C января 2019 года начали работать в рамках государственной программы бюджетного строительства на 2019-2026 годы с общим объемом финансирования более 155,8 миллиарда рублей», - уточнил Тагиев.