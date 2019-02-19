РИАМО - 19 фев. В Подмосковье необходимо активно внедрять цифровые технологии и автоматизировать все процессы, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача - активно внедрять. Я обращаюсь к отраслевым руководителям, к министрам, внедрение цифровых технологий, продуктов - задача каждого из нас. Прошу эти инструментарии использовать. В каждом министерстве есть человек, который отвечает за внедрение цифровых продуктов. И наша задача - чтобы мы по-прежнему видели результаты автоматизации всех процессов», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением работы переход к цифровой экономике.

«Наша задача - доходчиво объяснить, что такое цифровая экономика, а это, прежде всего, экономия времени и денег, это удобство и, конечно, это истребление любых проявлений, видов коррупции на всех эшелонах власти», - подчеркнул Воробьев.