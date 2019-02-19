РИАМО - 19 фев. Ремонт четырех дорог и одного тротуара запланировали провести в подмосковных Бронницах в текущем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.
Также в 2019 году в Бронницах построят три детских площадки, благоустроят пять дворовых территорий и отремонтируют 87 подъездов.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков сообщил, что в прошлом году в регионе отремонтировали рекордные 3,2 тысячи километра дорог. В 2019 году темпы ремонта останутся не ниже прошлогодних.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии