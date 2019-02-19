РИАМО - 19 фев. Ремонт четырех дорог и одного тротуара запланировали провести в подмосковных Бронницах в текущем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.

«Вдоль улицы Кожурновской сделаем тротуар длиной около 900 метров. Кроме того, отремонтируем покрытие на четырех дорогах: Производственный проезд, переулок Первомайский от улицы Ново-Бронницкой до переулка Жуковского, переулок Жуковского и улица Пущина. Две из них выбрали голосованием жителей», - сказал Неволин.

Также в 2019 году в Бронницах построят три детских площадки, благоустроят пять дворовых территорий и отремонтируют 87 подъездов.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков сообщил, что в прошлом году в регионе отремонтировали рекордные 3,2 тысячи километра дорог. В 2019 году темпы ремонта останутся не ниже прошлогодних.