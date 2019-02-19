РИАМО – 19 фев. За прошедшую неделю около 13 тысяч человек зарегистрировались на интернет-портале «Добродел» в Московской области, за этот период также поступило свыше 14,5 тысяч сообщений, сказал во вторник в ходе заседания регионального правительства министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«На сайте «Добродел» за прошлую неделю добавилось порядка 13 тысяч новых пользователей. Это на 7% больше по сравнению с прошлым годом», - отметил Рымар.

Он добавил, что за предыдущую неделю поступило более 14,5 тысяч сообщений о проблемах. Кроме того, на 33 тысячи жалоб на портале «Добродел» жители получили ответ.

«10 тысяч ответов пользователи не приняли и отправили на повторное рассмотрение. Этот показатель на 4% меньше, чем за предыдущий год. В целом видим позитивную динамику», - отметил Рымар.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.