РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 фев. Полицейские разыскивают автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, который угнали в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, 18 февраля в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1988 года рождения с заявлением о краже автомобиля.

«В период времени с 20:00 17 февраля до 07:00 18 февраля в городском округе Королев на улице Аржакова неизвестный похитил автомашину жительницы городского округа – KIA Optima 2018 года выпуска. Сумма ущерба – 1 500 000 рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.