РИАМО - 19 фев. Региональным и муниципальным властям в Подмосковье необходимо продолжать поиск инвесторов, эта работа должна быть грамотной и выверенной, сообщил во вторник на заседании правительства Московской области губернатор Андрей Воробьев.

«Инвесторы идут, но нужно продолжать дальнейший поиск, Вадим Валерьянович (Хромов, заместитель председателя правительства Московской области - ред.), вы с министром и вместе с главами территорий отвечаете за то, чтобы приход инвесторов был понятным, чтобы им оказывалось максимальное внимание. Конкуренция, это не секрет, среди регионов значительная, и наша задача - предоставлять максимально удобные и комфортные условия для создания рабочих мест. Также обращаю внимание глав территорий на спокойную, грамотную, выверенную работу по поиску и приглашению инвесторов», - сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья напомнил, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи регион подписал ряд контрактов.

«На 25-27 миллиардов мы подписали соглашения, это неплохо. Это новые проекты в сфере тепличного хозяйства; самое большое производство хлебобулочных изделий будет расположено в городском округе Подольск; французская компания, которая производит гидроизоляционные материалы в строительной сфере (откроет производство в Луховицах – ред.)», - сказал Воробьев.

Также глава региона обратил внимание на поиск точек роста в различных сферах, в том числе в сфере рекреации.

«Все они (точки роста – ред.) способствуют развитию и туризма, и малого бизнеса, и сферы услуг, и увеличению числа самозанятых, все это благоприятно сказывается на экономических результатах. Прошу вместе с главами эту работу планомерно вести», - заключил Воробьев.