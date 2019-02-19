РИАМО - 19 фев. В Московской области этой весной начнут строить около 50 школ, сообщил во вторник министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
Во вторник в Красногорске проходит расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева.
Он отметил, что всего в 2019 году планируется дать старт началу строительства 69 школ.
Кроме того, по словам Тагиева, в Подмосковье в 2019 году планируют открыть 11 объектов культуры.
«В плане ввода объектов культуры на 2019-й у нас 11 объектов», – сказал Тагиев.
Он уточнил, что планируется завершить строительство образовательного центра «Созвездие» в Красногорске, детской музыкальной школы в Воскресенске, закончить реконструкцию с расширением детской школы искусств имени Чайковского в Клину.
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