РИАМО - 19 фев. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) и мобильные табло продолжают информировать жителей об ограничениях в районе закрытых станций Сокольнической линии столичного метрополитена, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД.
«В районе закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена работает 15 экипажей дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники патруля информируют и помогают водителям ориентироваться в зоне ограничений, а также занимаются регулированием дорожного движения», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на столичных дорогах вблизи участков с ограничением движения установлено семь мобильных табло, которые также информируют жителей об ограничениях движения. Кроме того, на всех 173 стационарных табло также выведена информация о временном изменении схемы движения.
Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».
Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.
Мы добавили ещё 5 экипажей Дорожного патруля в район закрытых станций Сокольнической линии - теперь их там 15. Патрульные регулируют движение и помогают водителям, подсказывая маршруты. Они будут здесь с вами до конца перекрытий.— ЦОДД (@gucodd) 18 февраля 2019 г.
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