РИАМО - 19 фев. Дорожный патруль Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) и мобильные табло продолжают информировать жителей об ограничениях в районе закрытых станций Сокольнической линии столичного метрополитена, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ЦОДД.

«В районе закрытых станций Сокольнической линии Московского метрополитена работает 15 экипажей дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники патруля информируют и помогают водителям ориентироваться в зоне ограничений, а также занимаются регулированием дорожного движения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на столичных дорогах вблизи участков с ограничением движения установлено семь мобильных табло, которые также информируют жителей об ограничениях движения. Кроме того, на всех 173 стационарных табло также выведена информация о временном изменении схемы движения.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.