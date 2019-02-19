РИАМО - 19 фев. Власти подмосковных Бронниц планируют в текущем году обеспечить все многодетные семьи городского округа бесплатными земельными участками, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Виктор Неволин.

«С каждым годом количество многодетных семей у нас растет. В 2014 году было 153 многодетных семьи, в 2018-м – 254. Это существенный прирост. <…> В 2019 году мы планируем обеспечить все многодетные семьи земельными участками. Сейчас формируется 61 участок для передачи в собственность многодетным, в очереди на получение - 30 семей», - сказал Неволин.

Кроме того, в 2019 году многодетные семьи городского округа в соответствии с законодательством Московской области получат компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 4,21 миллиона рублей.

В 2018 году в Подмосковье органы местного самоуправления обеспечили землей 2289 многодетных семей.