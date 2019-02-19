РИАМО - 19 фев. Грант на сумму 2 миллиона рублей, полученный подмосковными Бронницами за победу в конкурсе «Город – территория детства», полностью потратят на покупку реабилитационного оборудования для детей-инвалидов, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.

В прошлом году Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и средних городов России подвели итоги всероссийского конкурса «Город – территория детства». В конкурсе приняли участие 165 муниципальных образований, представляющих 54 российских региона. Бронницы наградили дипломом за победу в номинации «Лучший город для детей с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек».

«Выигранные деньги полностью потратим на реабилитационное оборудование. Какое именно – решали коллегиально. Средства распределяли по заявкам специалистов, занимающихся реабилитацией детей», - сказал Неволин.

В Бронницах работает Центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. В 2019 году планируется открыть еще один центр и создать службу практической и консультативной помощи для родителей детей с инвалидностью.

«Благодаря развитию этой сферы мы и выиграли конкурс. Кстати, на федеральном уровне работа с детьми из группы риска заболеваний аутистического спектра начинается с трех лет, а мы эту работу проводим с самого раннего возраста», - добавил глава муниципалитета.