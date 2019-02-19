РИАМО - 19 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил строительному блоку регионального правительства держать на жестком контроле соблюдение прав граждан – участников долевого строительства.

«Главная цель - не допустить появления обманутых дольщиков, защитить граждан, которые участвуют по договорам долевого участия. Поэтому сегодня я еще раз хочу всему строительному блоку дать поручение - предельно внимательно, предельно жестко относиться к исполнениям договоров долевого участия», - сказал Воробьев во вторник на заседании регионального правительства.

Он напомнил, что на минувшей неделе под руководством президента России Владимира Путина прошло заседание президиума Госсовета, посвященное жилищному строительству.

«Обращаю внимание, что Московская область традиционно строит больше всех многоквартирных домов и индивидуального, малоэтажного жилья, поэтому для нас тема Госсовета была актуальна», - подчеркнул Воробьев.

Ранее начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян сообщил, что в подмосковном реестре пострадавших дольщиков на сегодняшний день находятся более 10 тысяч человек. Подать заявление о включении в реестр граждане могут на региональном портале госуслуг.