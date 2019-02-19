РИАМО - 19 фев. В подмосковных Бронницах проведут реконструкцию автовокзала, облик постройки будет соответствовать историческому центру города, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава муниципалитета Виктор Неволин.

«Городская автостанция представляет собой небольшое строение площадью чуть менее 100 квадратных метров. В настоящее время завершается проектирование нового автовокзала на 100 мест. Внешний вид здания будет соответствовать историческому центру города», - сказал Неволин.

Он отметил, что заказчиком проекта является ГУП МО «Мострансавто». Предприятие планирует в 2019 году определить подрядчика, который будет строить здание.

В прошлом году в Подмосковье завершили ремонт асфальтобетонного покрытия на 11 автовокзалах и станциях «Мострансавто». В том числе ремонтные работы проведены в Бронницах. На отремонтированных площадках осуществляется посадка и высадка пассажиров, территории выполняют роль стоянки и разворотной площадки для автобусов.