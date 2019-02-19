РИАМО - 19 фев. Сотрудники полиции ОМВД России по Волоколамскому району задержали 30-летнюю жительницу Тверской области, подозреваемую в краже, летом 2018 года злоумышленница, работая продавцом на рынке, обокрала своего покупателя на 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что в августе 2018 года в городском округе Шаховская злоумышленница, являясь продавцом на рынке, воспользовалась моментом, когда покупатель выбирала товар, похитила из ее сумки денежные средства, паспорт, сберегательную книжку и банковскую карту с пин-кодом. В дальнейшем правонарушительница в банкомате обналичила 50 тысяч рублей, а также приобрела в ювелирном магазине, произведя оплату банковской картой, две золотые цепочки. Общая сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемая была установлена и задержана по месту своего проживания.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.