РИАМО - 19 фев. Около 180 тысяч поездок совершили горожане на бесплатных автобусах и трамваях в районе закрытых станций участка Сокольнической линии в понедельник, 18 февраля, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«Компенсационные маршруты полностью справились с пассажиропотоком в первый рабочий день после закрытия пяти станций Сокольнической линии метро», - отметил собеседник агентства.

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 16 по 24 февраля закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

На время закрытия станций запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ. Он связывает станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».

Автобусы курсируют каждую минуту с остановками у станций. Также на 50% (до пяти минут в часы пик) сокращены интервалы движения трамваев №13, проезд на них бесплатный.