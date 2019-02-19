РИАМО - 19 фев. В этом году в Москве планируется обустроить дополнительную полосу, которая обеспечит безопасный разворот с проспекта Вернадского в сторону области и съезд на Ленинский проспект, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города столицы.

Полоса появится в районе дома №127 по проспекту Вернадского.

«Сейчас для тех, кто направляется в центр по проспекту Вернадского, отсутствует удобный съезд на Ленинский проспект. Кроме того, движение в центр затруднено из-за разворота в сторону области. Новая схема организации дорожного движения поможет увеличить пропускную способность проспекта Вернадского и обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения», – говорится в сообщении.

В префектуру района поступали многочисленные обращения граждан с просьбой обустроить дополнительную полосу для разворота и съезда и разгрузить движение на этом участке. В районе проспекта Вернадского плотная жилая застройка, и многие горожане отправляются в центр на работу. Оживленное движение наблюдается также со стороны области.

В ходе работ по обустройству дополнительной полосы будет выполнено устройство нового и ремонт существующего асфальтового покрытия с нанесением разметки. В связи с расширением дороги переустановят наружное освещение. Также планируется выполнить работы по устройству ливневой канализации. Опора для установки камер видеофиксации будет перенесена на новое место.

«После завершения основных работ будет проведено благоустройство прилегающей территории. Планируется отремонтировать тротуары, установить бортовой камень, сделать новое асфальтовое покрытие проездов. Кроме того, предусмотрено разбить газон, а также высадить на прилегающей территории деревья и кустарники», – дополняется в сообщении.

Обустройство дополнительной полосы движения начнется весной, после наступления благоприятных погодных условий для строительно-монтажных работ. Все работы планируется завершить к концу года.