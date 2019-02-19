РИАМО - 19 фев. Второй этап благоустройства набережной реки Кожурновки стартует в подмосковных Бронницах весной этого года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Виктор Неволин.

Первый этап благоустройства набережной завершился осенью 2018 года. В зоне отдыха установили освещение, скамейки и малые архитектурные формы.

«Проект уже готов, это будет тихая прогулочная зона для мам с детьми и колясками <…>. Таким образом, вся набережная Кожурновки в границах нашего городского округа будет благоустроена», - сказал Неволин.

Общая площадь благоустроенной территории составит около 8 тысяч квадратных метров. В проект планируют вложить около 60 миллионов рублей.

«Еще планируем продлить велодорожки вокруг озера Бельского на полтора километра, создать 150 парковочных мест для автомобилей», - добавил глава муниципалитета.

С 20 по 27 февраля жители Подмосковья смогут принять участие в голосовании за территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году. В рейтинговом голосовании на портале «Добродел» примут участие все муниципальные образования региона с населением свыше 20 тысяч человек. В числе предлагаемых к благоустройству территорий - парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, набережные, центральные улицы и площади.