«Компания заявляет серьезный объем инвестиций: около 1,5 миллиардов рублей. В этом году они будут искать новых инвесторов <…>. Мы надеемся, что проект увеличит налоговую базу и будет способствовать эффективному использованию земли, а также даст развитие транспортной и инженерной инфраструктуре муниципалитета», - сказал Неволин.