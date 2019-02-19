РИАМО - 19 фев. В развитие частного индустриального парка на территории ЗАО «Бронницкий» планируют вложить 1,5 миллиарда рублей, реализация проекта позволит создать 500 новых рабочих мест, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
Предполагается, что площадь индустриального парка «Бронницы» составит 53,1 гектара. Развитие предприятия позволит создать 500 новых рабочих мест. Технические условия на проект уже готовы, подана заявка на получение градостроительного плана земельного участка.
Ранее в рамках рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Подмосковья заявил, что региональные власти прикладывают максимальные усилия для привлечения в Московскую область отечественных и зарубежных инвесторов.
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