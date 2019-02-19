РИАМО – 19 фев. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов заявил, что рост цен на продукты должен присутствовать, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства.

«Покупатели должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства. Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, — это нормальное явление для рыночной экономики», — сказал Цыганов в интервью РИА Новости, опубликованном во вторник.

По его словам, ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на картельный сговор. Например, подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) вызвано активным развитием этого сектора. Благодаря этому Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на 100%.

«В условиях нормально действующей экономики естественным следствием этого стало понижение цен. Поэтому потребитель в течение прошлого и позапрошлого годов радовался тому, что у нас уменьшаются цены на яйцо, на курицу», — добавил замглавы ФАС.

Однако, по его словам, эта ситуация продолжаться бесконечно не может — компании должны отдавать долги, которые взяли на развитие производства.

«Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — подытожил Цыганов.