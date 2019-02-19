РИАМО - 19 фев. Инвестор готов приступить к строительству сельскохозяйственного рынка площадью 33,2 тысячи квадратных метров в подмосковном городском округе Бронницы в текущем году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Бронниц Виктор Неволин.

Крупный инвестиционный проект по созданию сельскохозяйственного рынка планирует реализовать ООО «Восток».

«Естественно, мы предусмотрим возможность реализации сельхозпродукции для местных производителей - молока, творога, продукции животноводства, овощей и фруктов. Но мы рассчитываем и на крупных сетевых производителей. Им это будет интересно, поскольку по нашей территории проходят две большие дороги - А-107 и М-5 «Урал», - сказал Неволин.

Сейчас в правительстве Московской области рассматривается вопрос о заключении соглашения с инвестором. Строительство намечено на 2019-2021 годы.

«Общая стоимость проекта составляет около 1 миллиарда рублей, что для Бронниц значительная сумма. Проект поможет расширить экономические возможности горокруга», - добавил глава.

Ранее в рамках рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Подмосковья заявил, что региональные власти прикладывают максимальные усилия для привлечения в Московскую область отечественных и зарубежных инвесторов.