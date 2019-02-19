РИАМО - 19 фев. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, в частности, погибли три человека, среди которых ребенок 2011 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 18 февраля в квартире, расположенной в деревне Докукино Подольска обнаружены тела трех человек, среди которых ребенок 2011 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия в помещении кухни обнаружен настенный газовый котел. При осмотре вентиляционного канала в помещении кухни и ванной комнате установлено отсутствие тяги», - отмечается в материале.

В настоящее время с целью установления причины смерти людей назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты правоустанавливающие документы на жилье, договор с ресурсо-снабжающими организациями, а также по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.