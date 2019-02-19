РИАМО - 19 фев. На официальном портале правительства Московской области появился раздел, посвященный транспортным льготам для жителей региона, здесь можно узнать о действующих транспортных картах и их возможностях, а также получить ответы на вопросы о получении и использовании карт. Раздел доступен по адресу.

Льготы, предоставляемые жителям Московской области, предполагают не только бесплатный проезд на региональном транспорте, но и на транспорте Москвы. В Подмосковье льготники могут бесплатно ездить на пригородных электричках, автобусах, троллейбусах и трамваях.

В Москве подмосковным льготникам предоставляется бесплатный проезд на метро, МЦК и монорельсовой дороге, а также на наземном транспорте: в автобусах, трамваях, троллейбусах. Для льготного проезда жителям Подмосковья необходимо иметь карту «Стрелка» либо социальную карту жителя Московской области (СКМО).

ВСЕ О СОЦКАРТАХ

Социальная карта жителя Московской области — это многофункциональная именная пластиковая карта, которая выдается получателю социальной поддержки. СКМО дает право бесплатного проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус, железнодорожный транспорт, кроме такси и маршрутного такси) и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Соцкартой могут пользоваться региональные и федеральные льготники либо пенсионеры, не имеющие льготного статуса, а также дети-инвалиды и их родители, дети из многодетных семей или один из родителей, дети старше 7 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца. В разделе опубликован полный перечень лиц, имеющих право льготного проезда по СКМО. Также в списке для каждой категории льготников отмечено галочкой, предоставляется ли им льготный проезд по Московской области, по Москве и на железной дороге.

Кроме того, в разделе объясняется, как получить социальную карту жителя Московской области – куда следует обратиться с заявлением и какие документы необходимо подготовить.

Отдельно рассказывается, как перевыпустить (перекодировать) соцкарту. Эта информация необходима для жителей Подмосковья, которым 60 лет исполнилось после 1 сентября 2018 года. Чтобы перекодировать или перевыпустить социальную карту, таким гражданам надо обратиться в управление соцзащиты населения.

СКИДКИ ПО «СТРЕЛКЕ»

Единая транспортная карта «Стрелка» работает по принципу больше ездишь - меньше платишь. Стоимость проезда по «Стрелке» снижается после каждых 10 совершенных поездок. Скидка от 7% до 35% действует на маршрутах, обслуживаемых по регулируемым тарифам. Приобрести карту может каждый, кто пользуется общественным транспортом в Московской области. На обычные карты «Стрелка» можно записать и абонемент на электричку. Также есть два вида льготных карт - льготы по ним распространяются на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Специальные транспортные карты «Стрелка» предусмотрены для учащихся. «Стрелка» учащегося предназначена для совершения поездок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области с применением льготных тарифов для двух категорий лиц. Это обучающиеся по очной форме в образовательных организациях Московской области вне зависимости от места регистрации, а также очники, зарегистрированные в Подмосковье, вне зависимости от места обучения.

Стоимость проезда по ЕТК учащегося с 1 по 35-ю поездку снижается на 50% от базового тарифа на маршруте, с 36 поездки скидка составляет 99%. Ежемесячно доступна оплата не более 200 поездок.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЬГОТНОЙ «СТРЕЛКИ»

Еще один вид Единой транспортной карты - льготную «Стрелку» - могут оформить лица, получающие пенсию в соответствии с российским законодательством РФ. В частности, это лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Для получения льготной «Стрелки» перечисленные лица должны иметь место жительства в Московской области, доход выше удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Подмосковье, за исключением лиц, находящихся на государственной гражданской и муниципальной службе.

С помощью льготной карты «Стрелка» такие пассажиры могут осуществлять поездки по тарифам с 50-процентной скидкой, но не более 200 поездок в месяц. Пассажир может оплачивать проезд льготной картой «Стрелка» на общественном транспорте в Московской области в течение года.

Кроме того, в разделе о транспортных льготах на mosreg.ru можно получить ответы на часто задаваемые вопросы о картах «Стрелка». Например, где можно получить Единую транспортную карту, могут ли карту учащегося получить студенты заочной формы обучения, действует ли «Стрелка» в городском транспорте Москвы и так далее.